Llega el juego de cartas del Señor de los Anillos para Windows y Mac

Con el objetivo de llegar también a PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One durante otoño de este año, el esperado juego de Asmodee Digita, The Lord of the Rings: Adventure Card, llega ahora a PC y Mac.

Se trata del primer juego de cartas de aventura ambientado en el mundo de fantasía de J.R.R. Tolkien, El señor de los anillos, cartas con las que podremos enfrentar desafíos durante aventuras cooperativas y en solitario.

Está inspirado en el juego Living Card Game, con mucha narrativa inmersiva y mucha estrategia de construcción de mazos, a lo Magic. Podemos construir una Comunidad de héroes de algunos de los personajes más emblemáticos y librar batallas en los lugares más famosos de la Tercera Edad de la Tierra Media.

Es posible obtener paquetes de expansión completos que proporcionan nuevas misiones y paquetes de héroes con cartas temáticas, así como construir mazos personalizados, cada uno basado en tres héroes con habilidades únicas. Los jugadores pueden desafiarse a sí mismos junto con amigos para completar misiones.

El objetivo, claro está, es derrotar a las fuerzas de Sauron en combate y usar la fuerza de voluntad para resolver objetivos. La fuerza de voluntad también se puede agregar al grupo de destino, que se usa para activar habilidades contextuales durante una misión.

Para celebrar el lanzamiento del juego en Steam, hay un descuento del 50% para la campaña Shadow’s Fall hasta el 9 de septiembre. El juego cuesta 20 euros, y la campaña Shadow’s Fall está disponible por 5 hasta el 9 de septiembre, y luego 10.

Más información en store.steampowered.com.