Se filtran nuevas características de los esperados teléfonos OnePlus 7T y OnePlus 7T Pro

Siguen sucediéndose las filtraciones y rumores acerca de los nuevos nuevos teléfonos móviles de OnePlus, los esperados OnePlus 7T y OnePlus 7T Pro, que podrían llegar a presentarse junto al primer televisor de la compañía, el OnePlus TV, que estos días también hemos conocido que dispondrá de tres años de actualizaciones.

Pues bien, hace escasos días aparecieron unas representaciones gráficas de cómo serán los nuevos modelos, y además también se viene hablando del sistema de cámaras traseras que integrarán ambos dispositivos, señalándose que vendrán integradas en una especie de círculo divididas por una serie de separaciones entre ellas, ofreciendo diferencias a nivel de diseño con respecto al sistema de cámaras traseras de otros modelos de teléfono que estamos viendo salir este mismo año.



Ahora, el filtrador Ishan Agarwal ha compartido en su cuenta de Twitter algunas de las especificaciones de OnePlus 7T, señalando que tanto el OnePlus 7T como el OnePlus 7T Pro serán presentados el próximo 26 de septiembre en la India.

Del OnePlus 7T señala que tendrá una pantalla Super AMOLED de 6.55 pulgadas a resolución 2K, con una tasa de refresco de 90 hz (lo normal en los móviles es tener una tasa de 60hz), y con un notch o muesca aún más pequeña, que es donde se integrará la cámara frontal.

Respecto a los componentes internos, señala que traerá el último procesador de gama alta de Qualcomm, el Snapdragon 855+, acompañado de 8GB de RAM y viniendo en dos variantes de almacenamiento: de 128GB a 256 GB, También apunta a la disponibilidad de una batería de 3800mAH.

En el apartado fotográfico, el sistema de cámaras traseras contará con tres cámaras: de 48MP, 16MP y 12MP. La cámara frontal será de 16MP. Las cámaras permitirán capturar secuencias de 10 segundos 960FPS, además de cámara lenta, vídeos en gran angular y el modo Nightscape.

Respecto a los colores, apunta a que vendrán en «Frosted Silver» y «Haze Blue». En lo referente al OnePlus 7T Pro, no ha dado muchos detalles, tan sólo que vendrá con Qualcomm 855, no la versión plus, y dispondrá de una batería con capacidad de 4,080mA.

Obviamente, pueden no ser las características definitivas, algo que sabremos finalmente en el momento de la presentación oficial, pero también es cierto que muchas filtraciones y rumores han pasado a convertirse en datos reales.

Parece ser que este mes de septiembre será un mes divertido.

Crédito de la imagen: Pricebaba