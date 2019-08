Lo último de Spotify: que puedas crear tus propios podcasts

Spotify ya lleva tiempo ofreciendo podcasts a los usuarios, pero próximamente permitirá que ellos mismos puedan crear sus propios audios con buena calidad y con la ayuda de una aplicación que ha sido comprada por la firma hace unos meses.

Un nuevo botón se deja ver en una fuga y en la misma se puede verificar que la opción estará disponible para usuarios con móviles iOS y Android, esto a través de Anchor.

Spotify is testing "Create podcast" button to funnel their app users to Anchor, a podcast creation platform that Spotify recently acquired

It's interesting there is a Brazil version of the Anchor promo page pic.twitter.com/0dJz7GoOYK

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 27, 2019