Huawei Mate 30 no podrá venderse con los servicios y apps oficiales de Google

Huawei sigue sufriendo las consecuencias del veto impuesto por el gobierno de Estados Unidos. El Huawei Mate 30 no contará con Android ni las apps preinstaladas de Google ya que no cuentan con la licencia correspondiente, confirmó un vocero de Google.

Estas declaraciones fueron publicadas en Reuters mencionando el futuro incierto del próximo terminal de la marca. Recordemos que por las medidas establecidas por Estados Unidos, Google no puede otorgar una licencia a Huawei habilitando que utilice sus servicios en sus futuros dispositivos móviles.



Si bien hay una especie de tregua ya que EE.UU extendió la licencia a Huawei (finalizará el 18 de noviembre) para que siga realizando transacciones comerciales con marcas estadounidenses, no aplica en este caso. El objetivo de este aplazamiento es que las empresas que tienen relación con Huawei o los mismo consumidores busquen otras alternativas.

Así que esta licencia temporal no se aplica a futuros productos de Huawei, ni a ninguna relación comercial a futuro. Es decir, Huawei no tiene ningún tipo de licencia o aprobación por parte de EE.UU que le permita lanzar un dispositivo con los productos de Google. Si bien podrían optar por una versión de código abierto de Android, no contará con todos los servicios y apps preinstaladas de Google.

Por otro lado, sabemos que Huawei tiene un plan b con su propio sistema operativo, Harmony Os, pero no parece que esto pueda ser una solución viable en un futuro cercano. Según los planes, Huawei Mate 30 se lanzará de manera oficial en septiembre, así que habrá que esperar para ver qué estrategia adopta la marca en esta nueva encrucijada.