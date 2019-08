Men in Black ya tiene juego móvil al estilo Pokémon Go

Men in Black: Global Invasion es el título basado en la serie de películas que llega al mundo móvil con una mecánica muy parecida a la de Pokémon Go, Ghostbusters World, Jurassic World Alive, The Walking Dead: Our World y Harry Potter: Wizards Unite.

Disponible de momento con registro previo, y en Estados Unidos, nos permite recolectar extraterrestres por las calles, siguiendo el mismo método del clásico Pokémon: andamos, buscamos y cazamos.

Quieren celebrar de esta forma el próximo lanzamiento en DVD de la última película de Men in Black, por lo que se espera el lanzamiento global (en todos los países) durante la primera semana de septiembre.

Ya hay disponible un tráiler, donde vemos como se usa la realidad aumentada para ver aliens donde no los hay. Podremos ir desbloqueando armas más y más sofisticadas, y coleccionar los alienígenas capturados, siempre en batallas basadas en turnos.

El juego es gratuito, pero tendremos compras dentro que pueden llegar a los 100 dólares por artículo. Existirán monedas, cajas de botín de armas y un sistema que limitará la cantidad de alienígenas que podemos atrapar en una sola sesión.

Muchos límites impuestos para que tengamos que pagar para esquivarlos, pero por lo menos se han esmerado en los diseños, tal y como vemos en las capturas de la aplicación.

