Dos años después de su nacimiento, Google Hire cierra sus puertas

Aquí tenemos otro proyecto que Google entierra: Google Hire, otro proyecto que va directamente al cementerio de Google registrado en gcemetery.co.

Se trata de un sistema de seguimiento de solicitudes de empleo que lanzó hace solo dos años y que dejará de estar disponible en 2020. Su idea era simplificar el proceso de contratación con funciones de búsqueda de solicitantes, programación de entrevistas y feedback de posibles contrataciones, una plataforma creada para pequeñas y medianas empresas que tenía un precio de unos 300 dólares por mes.

La idea de Hire nació después de la compra de Bebop por 380 millones de dólares en 2015. Google dice que Hire sí tuvo éxito, pero que prefieren enfocarse en otros productos de la cartera de Google Cloud.

Sus clientes actuales podrán usar el sistema durante más de un año, ya que el cierre se realizará el 1 de septiembre de 2020, pero no se actualizará con nuevas opciones.

Durante este tiempo no cobrarán por el uso del sistema, siendo este mes el último ciclo de facturación.

Este tipo de movimientos son normales en las empresas, compañías que prueban productos, los cierran, prueban de nuevo… el problema que tiene Google es que es una empresa tan grande que cualquier movimiento realizado tiene unas implicaciones que afectan a todo el mundo, pero no hacen nada que no hagan millones de compañías a diario. Eso no quiere decir, claro está, que el cierre de productos no deje a millones de personas enfadadas cada dos por tres.