Así es Insta360 GO, la pequeña cámara de acción capaz de realizar capturas donde otras no pueden

Llega Insta360 GO, la nueva cámara de acción que no dejará indiferente a nadie. Se trata de una cámara estabiliza de muy reducidas dimensiones, pesando tan sólo 18.3 gramos, pensada para poder realizar capturas incluso desde puntos de vistas que otras cámaras no pueden.

Insta360 GO cuenta con una gama de accesorios que permite sujetarse a casi cualquier cosa, permitiendo desde ser usada como colgante hasta ser sujetada en vehículos para capturar impactantes imágenes de acción.



La compañía, especializada en la fabricación de cámaras inmersivas, señala que la nueva Insta360 GO cuenta con el sistema de estabilización FlowState, permitiéndole capturar imágenes fluidas incluso en escenas de gran movimiento, todo ello sin necesidad de estabilizadores de imagen.

Insta360 GO también es capaz de grabar vídeos hyperlapses, timelapses y cámara lenta de forma sencilla, e incluye también Giro de Barril, característica exclusiva de la aplicación complementaria, con la cual se consigue un efecto llamativo de movimiento de las capturas como si estuviesen situadas en un plato giratorio.

La nueva Insta360 GO también se atreve en condiciones meteorológicas adversas gracias a la clasificación IPX4, soportando salpicaduras, lluvias, e incluso sumergirse en el agua por hasta 10 segundos.

Cuenta además con un estuche de carga, Charge Case, que permitirá cargar la cámara en pleno movimiento, posibilitando un máximo de 200 clips de vídeo al día. Además, a través de Charge Case también se posibilitará que al final del día se transfieran los clips al teléfono móvil.

De la captura a la edición

Los usuarios de las cámaras Insta360 GO tienen dos posibilidades de edición: automática y manual. Con la edición automática, gracias a la Inteligencia Artificial, se generará automáticamente una edición con unos simples toques, utilizando las mejores capturas realizadas.

Con la edición manual, los usuarios contarán con una serie de herramientas para gestionar manualmente aspectos como velocidad de reproducción, transiciones, y más. Tanto a través de una opción como otra, al final se posibilitará que la edición pueda ser compartida por diferentes vías.

Precio y disponibilidad

Insta360 señala que su nueva cámara «peso pluma» ya está disponible desde la web oficial y a través de una serie de minoristas seleccionados en todo el mundo al precio de 299,99 euros.

Crédito de las imágenes: Insta360