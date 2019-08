Más información sobre el robo de energía en la central nuclear de Ucrania

Minar bitcoin es caro, requiere mucha potencia de computación y, consecuentemente, mucho consumo de electricidad, por lo que no es algo que deba hacerse precisamente en casa.

Eso es lo que pensó un empleado de una central nuclear en Ucrania, quien ha sido detenido y se verá obligado a pagar por la electricidad robada después de establecer una operación ilegal de minería de bitcoins en la estación, tal y como os comentamos hace pocos días.

Ha sido el servicio de seguridad interno de Ucrania quien registró las instalaciones el mes pasado y descubrió el equipo informático configurado para minar bitcoin. Para más INRI, los detalles de la central son considerados secretos, y al principio se creyó que algunos de ellos podrían haberse filtrado cuando las computadoras estaban conectadas a Internet, ahora se sabe que no ha sido así.

Qué se sabe gracias a la nueva investigación

Ahora han salido a la luz nuevos datos:

– Creen que no es posible que los datos secretos hayan salido de la planta, debido a que el equipo del empleado no estaba conectado a la red de la central.

– Los ordenadores estaban en una de las salas de almacenamiento, según indican en Telegraph, salas que se utilizan para guardar piezas de repuesto para equipos auxiliares. El empleado instaló allí su propio equipo informático para la minería de criptomonedas. Es decir, no se hizo desde ninguna sala administrativa ni usando ordenadores de la empresa.

– No solo enfrentará cargos el empleado minero, también pueden ser considerados culpables algunos miembros de la Guardia Nacional que estaban destinados a proteger el sitio.

No es la primera vez que algo así pasa. El año pasado varios ingenieros nucleares rusos fueron arrestados después de usar una supercomputadora en un sitio nuclear para la minería de Bitcoin, en una planta de semiconductores en Kiev. Dijeron que las ganancias se estaban utilizando para financiar movimientos separatistas.

Usar los ordenadores de la empresa donde se trabaja para minar bitcoins no es una buena idea, y hacerlo dentro de una central nuclear con información secreta, menos aún.