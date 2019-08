AllSocial, otra interesante alternativa a Instagram

Las principales plataformas sociales utilizan algoritmos que seleccionan los contenidos y el orden en el que aparecen los mismos en nuestros muros o líneas cronológicas, aunque lo peor es que aquello que compartimos, no llega al 100% de nuestros seguidores, y viceversa.

Para hacer frente a esta situación, llega ahora una plataforma social que no sólo respecta el orden cronológico de las publicaciones, sino que además permite que aquello que compartimos llegue al 100% de nuestros seguidores, y al revés.



Se trata de AllSocial, la nueva plataforma social que trata de hacerse un hueco entre los gigantes de los medios sociales, proporcionando una experiencia más lógica y coherente de lo que se espera de una plataforma social.

Pero no sólo hace llegar las publicaciones a todos los seguidores, sino que además no altera el orden en el que fueron compartidas. Como podemos leer en sus perfil en los mercados de aplicaciones para Android e iOS, también es una plataforma respetuosa con la privacidad de los usuarios, prometiendo que no venderán los datos de los usuarios.

Se trata de una plataforma muy joven, que ni siquiera tiene un año de vida, lanzada durante esta pasada primavera, estando disponible tanto vía web como a través de su aplicación móvil para las plataformas Android e iOS.

Su interfaz se asemeja bastante a Instagram aunque también algo de inspiración a Twitter. En este sentido, los usuarios podremos compartir textos, imágenes, vídeos de YouTube, además de publicaciones disponibles en otras plataformas sociales, suponemos que las mismas deben de ser de acceso público.

La propia plataforma dispone de distintas vías que nos permiten conocer y comenzar a seguir a otros usuarios, comenzando con su selección de sugerencias, aunque desde las búsquedas también nos permiten seguir a otros usuarios de la plataforma.

AllSocial espera ir dándose a conocer a través del boca a boca, haciendo que los actuales usuarios vayan invitando a sus amigos a registrarse en la misma. AllSocial es una nueva alternativa a la popular Instagram, siendo una de las plataformas sociales de nueva generación que están saliendo en los últimos tiempos, como CloutHub, Sociall.io, Okuna, Howdoo.io, entre otros, para convertirse en alternativas éticas a las principales plataformas sociales.