Amazon Music ya tiene app para relojes inteligentes

Amazon lanzó su primera aplicación de reloj inteligente para su servicio de transmisión de música, algo indispensable para poder competir con otros gigantes del sector.

De momento Amazon Music está disponible en algunos relojes inteligentes Garmin, relojes donde podremos descargar y reproducir música sin problemas. Con la suscripción Prime de Amazon eso significa acceder a 2 millones de canciones, mientras que los suscriptores de Amazon Music Unlimited obtienen acceso a la biblioteca completa del servicio: 50 millones de canciones.

En los relojes Garmin ya han ido pareciendo varias apps semejantes. Primero fue iHeartRadio, luego Deezer y ahora Spotify. De momento ni Apple Music, ni Pandora ni SoundCloud están en la plataforma.

Para bajar la aplicación será necesario acceder a la tienda Connect IQ de Garmin, siendo compatible con los relojes D2 Delta, D2 Delta PX, D2 Delta S, Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Forerunner 945, Fēnix 5 Plus, Fēnix 5S Plus, Fēnix 5X Plus, Atleta MARQ, MARQ Aviator, Capitán MARQ, MARQ Driver, Expedición MARQ y Vívoactive 3 Music.

Desde su aparición, hace dos días, ya ha tenido más de 12.000 descargas, aunque las opiniones de momento no son muy favorables: cuenta con 2,6 estrellas de 5. La mayoría de los usuarios se quejan de problemas en la sincronización después de un cierto número de canciones, o de errores diversos durante la sincronización, así como de la incompatibilidad con ciertos relojes de la marca.