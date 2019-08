Ya conocemos los estrenos de Netflix para septiembre de 2019

Series y películas para todos los gustos están por llegar a Netflix en un mes de septiembre donde la competencia tampoco se guarda nada bajo el tintero para finalizar el tercer trimestre de 2019. A falta de uno, tenemos hasta más de 35 títulos que estarán disponibles en el servicio de streaming más importante de la actualidad.

Además del estreno de la segunda temporada de Élite, la serie colegial española que ha traspasado barreras, también destacan otras producciones de gran nivel y muchas de estas originales de Netflix. Pero no perdamos más tiempo y vamos con el listado en cuestión para España y América Latina.

Series que serán estrenadas en Netflix en septiembre de 2019

– Handsome Siblings, para el 1 septiembre

– Rookie Historian Goo Hae-ryung, para el 1 septiembre

– Ainori Love Wagon: African Journey, para el 5 septiembre

– The UNLISTED, para el 5 septiembre

– Élite, temporada 2, para el 6 septiembre



– Archibald’s Next Big Thing, para el 6 de septiembre

– Bill Burr: UNT Standup Special, para el 10 septiembre

– The I-Land, para el 12 de septiembre

– El marginal, temporada 3, para el 13 septiembre

– Las del hockey, para el 13 septiembre

– The Ranch, parte 7, para el 13 septiembre

– Top Boy, para el 13 septiembre

– The Chef Show, Volumen 2, para el 13 septiembre

– Monarca, para el 13 de septiembre

– Marianne, para el 13 de septiembre

– Unbelieable, para el 13 de septiembre



– Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom, para el 15 septiembre

– The Last Kids on Earth, para el 17 de septiembre

– Des(encanto), parte 2, para el 20 septiembre

– Fastest Car, temporada 2, para el 20 septiembre

– Criminal, para el 20 de septiembre



– Bard of Blood, para el 20 de septiembre

– Vagabond, para el 20 septiembre

– Team Kaylie, para el 23 de septiembre

– Jeff Dunham: Beside Himself, para el 24 septiembre

– Glitch, temporada 3, para el 25 septiembre

– October Faction, para el 26 de septiembre

– Jack Whitehall: Travels with My Father, temporada 3, para el 27 septiembre

– Skylines, para el 27 septiembre

– The Good Place, temporada 4, para el 27 septiembre

– The Spy, para el 27 septiembre

– The Politician, para el 27 de septiembre



– Tiny House Nation, volumen 2, para el 29 septiembre

Películas que serán estrenadas en Netflix en septiembre de 2019

– Ghosts of Sugar Land, documental, para el 6 septiembre

– The Mind, Explained, para el 12 de septiembre

– Tall Girl, para el 13 de septiembre

– Between Two Ferns: The Movie, para el 20 de septiembre



– El lado siniestro de la luna

– Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea, documental, para el 13 septiembre

– Abstract: The Art of Design, documental, temporada 2, para el 25 de septiembre



– Explained, documental, temporada 2, para el 26 septiembre