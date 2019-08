Cómo un ladrón casi pone en peligro secretos del estado ucraniano por extraer criptomonedas desde una planta nuclear

Ingeniárselas para conseguir electricidad al menor coste posible para poder minar criptomonedas es una tarea bastante compleja. A día de hoy, se pueden encontrar varias alternativas utilizadas por miles de usuarios, pero un ladrón ha querido llevar esto al siguiente nivel al utilizar una planta nuclear como base para minar Bitcoin en Ucrania.

Según un informe, un usuario ha creado una red minera gracias a hacerse con parte de la electricidad de una planta nuclear ucraniana. A través de la información revelada por las autoridades se ha dicho que el ladrón puede ser trabajador o parte de la Guardia Nacional, encargada de resguardar el lugar. El motivo para llevar esto a cabo pudo haber afectado a los mismos secretos del estado.

La razón que llevó al ladrón a extraer criptomonedas desde una planta nuclear en Ucrania

Los que entienden el tema saben que si la electricidad proviene de fuentes gratuitas, las ganancias serán mucho más grandes. Esta, precisamente esta, fue probablemente la principal razón por la que el ladrón decidiera buscar hacerse con electricidad para desviarla a las máquinas de minería. Para hacerlo, tuvo que conectarse a la intranet de la planta nuclear.

Al hacer lo anterior, los investigadores creen que los arreglos de seguridad del sitio han sido comprometidos y estos son un secreto del estado. Según los chicos del portal The Next Web, en el informe no se revela la identidad del autor o de los autores, pero sí deja entrever que se trata de un usuario de alto nivel, quien aprovechó el privilegio para ubicar las máquinas de minar en uno de los edificios administrativos de la planta.

Por otro lado, la información destaca que durante la investigación fueron decomisados estos equipos informáticos: seis tarjetas gráficas AMD Radeon RX470, tarjetas verticales PCI, fuentes de alimentación, refrigeradores, una placa base, una unidad flash USB y también un disco duro. Además, las autoridades procedieron a eliminar el marco en el que se montó el hardware para minar.

Lo que aún no se ha revelado, y quizás lo más relevante, es si el ladrón se salió con las suyas al robar Bitcoin, aunque los investigadores creen que no pudo hacerlo y más bien se dispuso a obtener otras criptomonedas resistentes a ASIC (Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas).