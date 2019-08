Android dejará de usar nombres de postres y dulces: Android Q será simplemente Android 10

Hablar de Android es hablar del sistema operativo para móviles más conocido a nivel global. Ahora Google acaba de presentar cambios para la marca Android en la que busca reflejar la evolución de este sistema operativo, que a lo largo de estos años, ha saltado de los dispositivos móviles para estar también presente en otros tipos de dispositivos electrónicos, como relojes, televisores, entre otros.

Por un lado, se acabaron los nombres de los postres y de los dulces, y por otro lado, se ha rediseñado la identidad visual para que sea más representativa y accesible, incluso para los usuarios con discapacidades visuales.



Android Q será finalmente Android 10

De esta manera, desde este año ya no se seguirá con la tradición de los nombres relacionados con los postres y dulces, de modo que Android Q pasa a llamarse simplemente Android 10. Este cambio busca facilitar la identificación de la versión del sistema operativo a nivel global.

Google señala que no siempre se ha podido diferenciar una versión de otra por los nombres en algunos idiomas, siendo difícil encontrar un nombre que pueda ser usado a nivel global. Por ejemplo, la palabra pastel no está relacionado con postre en algunos lugares del mundo, y que nubes de golosina (o Marshmallow) no es un regalo popular en todo el mundo.

Nueva identidad visual

La marca Android también estrenará identidad visual. En este sentido, llegan una serie de cambios en la búsqueda de un aspecto más moderno y accesible, utilizando como icono al conocido robot Android, que ahora toma mayor protagonismo, pero eso sí, perdiendo su cuerpo. Para quien aún no lo sepa, el robot Android representa realmente la A de Android.

Además, las letras pasan de color verde a negro y están más estilizadas, y se expande la cantidad de colores de la paleta para conseguir mayores combinaciones de alto contraste que permita al logotipo y la identidad ser más identificables, incluso para usuarios con discapacidades visuales.

Lanzamiento

Google señala que usará oficialmente el nuevo logotipo de la marca Android en las próximas semanas con el lanzamiento de Android 10. Para conocer más acerca de la nueva identidad visual, Google ha preparado el siguiente vídeo: