Emflux TWO y TWO+, dos motocicletas eléctricas con gran poder y diseño para el 2021

La marca india Emflux, iniciada como una startup y que ahora crece como espuma en cuanto a popuralidad, aún está desarrollando su primera motocicleta eléctrica, la Emflux One. No obstante, esto no ha sido problema para anunciar que ya tienen en mente presentar dos modelos que serán más potentes que la hermana menor: hablamos de la Emflux TWO y TWO+.

Si hay algo que puede llamar la atención de las motos eléctricas puede ser su diseño, pero la Emflux TWO y TWO+ cuentan con más que eso según los detalles comentados por su fabricante.

Las características de la Emflux TWO y TWO+, las bestias surasiáticas de dos ruedas

La velocidad, además del diseño de la parte frontal de la moto, es lo que más llama la atención de este medio de transporte eléctrico. Por ejemplo, la Emflux TWO estará diseñada para acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, logrando alcanzar una velocidad de hasta 160 km/h y un recorrido de 160 km con cada carga.

Ahora, la segunda versión, la Emflux TWO+, estaría diseñada para acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,6 segundos, pudiendo llegar a una velocidad máxima de 180 km/h y con una autonomía de 200 km. Con esto, está de más decir que ambas tienen méritos para destacar entre la competencia.

El precio ha sido una incógnita camuflada, pues se ha dicho que ambas serán más económicas que la Emflux One, la cual se podrá comprar por unos 8.000 euros en India.

Con respecto a su fecha de lanzamiento, aún no se sabe si la llegada será en el 2021 y meses después de que la Emflux One se estrene en el mercado, pues la fecha de lanzamiento de esta última moto se ha ido modificando por la empresa a raíz de que están buscando desarrollar la mayor cantidad de partes y piezas sin tener que recurrir a otras compañías.

Tampoco han dejado entrever si estas motocicletas estarán disponible para Europa o España, pero no sería descabellado pensar que podrían distribuirse una gran cantidad desde India. Pero venga, mientras se descubren más detalles puedes ir disfrutando el vídeo oficial con todo sobre la Emflux One: