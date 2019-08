Spotify ya permite configurar filtros de control parental

Spotify trae novedades para aquellos que apuestan por la suscripción de plan familiar.

Teniendo en cuenta que hasta 6 miembros pueden participar de este plan, Spotify ha implementado funciones que satisfagan las necesidades de cada uno de ellos.



Uno de los cambios que se implementará permite a los padres configurar filtros de control parental para asegurarse que sus hijos no acceden a contenido inapropiado. La dinámica que ha aplicado Spotify para utilizar esta función es simple y práctica.

El usuario que pague la suscripción del plan familiar (el que figure en la facturación) será el que gestione la configuración de las cuentas. Solo este usuario podrá añadir, eliminar o aplicar filtros de control parental. En este caso, uno de los padres sería el responsable de la suscripción y habilitado para configurar y personalizar las funciones de moderación de contenidos para sus hijos.

El padre puede indicar, por ejemplo, que no se reproduzca en las cuentas de sus hijos todo contenido marcado como explícito. De esa manera, no tendrán que excluir todo el contenido de un artista o iniciar la monótona tarea de bloquear manualmente canciones individuales. Junto con este cambio también se han añadido otras novedades para añadir un plus al plan familiar.

Por el momento, estos cambios se están implementando en Irlanda y se irán extendiendo a todos los usuarios en los próximos meses.