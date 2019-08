Xiaomi, Vivo y Oppo, unidas para crear un servicio de transferencia de archivos similar a AirDrop de Apple

3 de las marcas chinas más destacadas en el sector móvil, Xiaomi, Vivo y Oppo, están uniendo esfuerzos para presentar un servicio de primera que permita transferir archivos con varias ventajas y de forma similar a lo visto en AirDrop con Apple.

Aún no sabemos qué empresa ha sido la que ha llevado la iniciativa con la idea, pero lo que sí se ha dado a conocer es que esta herramienta ofrecerá una velocidad de transferencia de hasta 20 MB/s y permitirá emparejar los smartphones compatibles vía Bluetooth.

Más detalles sobre el servicio de transferencia de archivos de Xiaomi, Vivo y Oppo

Imagina no tener internet pero con la necesidad de que tu mejor amigo te envíe algunas fotos de la fiesta de la noche anterior. Pues bien, con este servicio no solo darás solución a ese problema, pues también tendrás cada una de las fotos, vídeos y demás archivos en su calidad original.

Como se ha dicho desde la publicación emitida desde WeChat, por ahora el servicio solo estará disponible para dispositivos con el sello de Xiaomi, Vivo y Oppo, los cuales tienen en su ADN las capas de personalización MIUI, FuntouchOS y ColorOS respectivamente. Sin embargo, Xiaomi ha dejado entrever que otros fabricantes pueden unirse al proyecto para ampliar aún más el sistema y desarrollarlo progresivamente.

Además de lo anterior, cabe destacar que Google ya está por presentar la herramienta Fast Share en Android Q, una app que se podrá encontrar desde la Google Play y permitirá compartir todo tipo de archivos entre móviles cercanos sin la necesidad de internet. No obstante, no hay que analizar mucho el caso para saber que esta sería la principal razón por la cual estas compañías están desarrollando un nuevo sistema independiente. Tal y como destacan desde el portal The Next Web, la herramienta podría ser lanzada a finales de mes en versión beta.