El contenido de YouTube Originals se podrá ver gratis a partir de septiembre

Hace unos meses, el equipo de YouTube mencionó sus planes de cambiar de estrategia con respecto al contenido exclusivo de la plataforma.

Y siguiendo esta línea, YouTube Originals estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios a partir del 24 de septiembre, bajo la modalidad de programación con publicidad.



Es decir, contará con anuncios y tendrá ciertas limitaciones, por ejemplo, los usuarios tendrán que esperar para ver el siguiente episodio. Y en algunos casos, es posible que el contenido solo esté disponible por tiempo limitado en la versión gratuita. Algunos títulos que encontrarán son:

Maluma: lo que era, lo que soy, lo que seré, MatPat’s game lab, Me and my grandma, Mind field, Museo, Origin, Prank academy, Re:IMAGINE, Sobreviví, Squad wars, Stalking vampire, Step up: high water, Sugar