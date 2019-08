Apple usa la realidad aumentada para inaugurar una exposición de arte

Apple siempre ha sido una empresa en la búsqueda de innovar y sorprender a sus seguidores, bien sea con el desarrollo de dispositivos y equipos de última tecnología, o con la implementación de mejoras en sus sistemas operativos.

En esta oportunidad, la empresa ha tomado la iniciativa de hacer uso de la realidad aumentada para inaugurar una exposición de arte en Central Park, New York, bajo este concepto.

Denominada [AR]T, la exposición exhibe trabajos realizados por reconocidos artistas como Nick Cave, Nathalie Djurberg, John Giorno, entre otros, mostrados a través de caminatas guiadas. Cada uno de los artistas participantes en la exposición tuvo que crear una obra de realidad aumentada para ser luego coreografiada en el paisaje de la gira, usando como lienzo el espacio público.

Tal es el caso de la obra titulada “Now at the down of my life” de John Giorno, en la cual, aparecieron palabras en el cielo con la frase “Catch de fallin knife”, las cuales, se desvanecieron en una mezcla de letras en el fondo. Todo ello visible durante pocos segundos a través del portal de un iPhone que se mantuvo enfocado hacia el horizonte en Central Park.

De acuerdo con Lisa Phillips, directora del Nuevo Museo, organización artística a la cual están adscritas estas obras, siempre se ha combinado de manera armoniosa el arte y la tecnología, sintiéndose complacida, además, con la propuesta de Apple, considerándola como una muestra de apoyo hacia los artistas pioneros.

Todas las visitas guiadas del Nuevo Museo serán gratuitas y, además de Nueva York, se estarán realizando exposiciones de estas obras en realidad aumentada en San Francisco, Tokio, Hong Kong, París y Londres.

Cada una de estas visitas iniciará desde las instalaciones de una Apple Store, presentando la misma dinámica en cuanto a la accesibilidad de las piezas, las cuales, serán visibles en lugares específicos del recorrido, a fin de crear en los visitantes la sensación de que toda la ciudad es una galería de arte al aire libre.

Junto con esto, Apple dispondrá también de un laboratorio para todas aquellas personas interesadas en aprender en detalle acerca de cómo funciona la realidad aumentada.