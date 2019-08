Facebook cambia la configuración de privacidad de los grupos

El equipo de Facebook anunció algunos cambios en la clasificación y configuración de seguridad de los grupos.

Para no crear confusiones, ahora los grupos tendrán una nueva configuración de privacidad. Ya no se crearán grupos bajo los criterios de públicos, cerrados o secretos. Sin embargo, las opciones que conocemos no se perderán, simplemente se presentarán de forma que sea más fácil de entender por los usuarios.



A partir de ahora los grupos serán públicos o privados. Y dentro de los grupos privados, los administradores podrán optar por dos modalidades: oculto (antes llamado grupo secreto) o visible (antes llamado grupo cerrado).

Así que si tu grupo era secreto, pasará a ser un grupo privado que se mantendrá oculto en las búsquedas. Y si tu grupo era cerrado ahora será un grupo privado visible desde el buscador, tal como se ilustra en la imagen que comparte Facebook:

Esta nueva configuración no cambia el funcionamiento del grupo ni la configuración de visibilidad de contenidos. Los grupos públicos seguirán estando disponibles para todos, y los privados solo para los miembros aceptados.

Para que este cambio no cree confusión entre los administradores o los miembros del grupos, Facebook facilitará una serie de recursos a modo de tutoriales. Y junto con esta actualización, Facebook también recuerda que aplicará una serie de dinámicas para mantener los grupos seguros, tanto públicos y privados. Para ello, utilizará la combinación de su inteligencia artificial y el trabajo de revisores de contenido.