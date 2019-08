Verizon vende Tumblr a Automattic, propietario de WordPress

Tumblr tiene nuevo dueño. Lejos de los posibles compradores que rondaban a Tumblr, Automattic es el que ha cerrado trato.

Automattic es nada menos que el dueño de WordPress.com, así que ya podemos imaginar cómo será la nueva etapa de Tumblr. Matt Mullenweg, CEO de Automatic, confirmó esta adquisición en su cuenta personal, y también se reflejó su opinión en el comunicado de Verizon:

Es un lugar esencial para compartir nuevas ideas, culturas y experiencias, ayudando a millones a crear y construir comunidades alrededor de sus intereses compartidos. Estamos entusiasmados de agregarlo a nuestra línea, que ya incluye WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, Simplenote, Longreads y más

No han mencionado el monto de la adquisición ni ningún detalle sobre la transacción. Solo rememora épocas y augura la buena etapa para ambas plataformas. Según menciona Axios, la venta será por un valor de 20 millones o menos, aunque este dato no está confirmado.

Por otro lado, The Walls Street Journal también menciona que Automattic contratará a 200 empleados de Tumblr para que se incorporen a su plantilla. No piensa revertir las decisiones tomadas por Verizon censurando el contenido para adultos, así que deja claro que no quiere volver al antiguo Tumblr.

Si bien no ha mencionado demasiado detalles sobre los planes para Tumblr, sí han dejado claro que funcionará como un sitio complementario a WordPress. Habrá que esperar a ver si la nueva casa de Tumblr logra revivir sus días de gloria.