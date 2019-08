Más datos sobre la nueva Xbox, Project Scarlett

Poco a poco van saliendo a la luz más datos sobre la nueva consola que Microsoft está construyendo, a nueva generación de Xbox que ya promete, según palabras de Microsoft, ser cuatro veces más potente que la Xbox One X.

En una entrevista en Gamespot, el jefe de Xbox, Phil Spencer, ha revelado algunos datos interesantes sobre el llamado Project Scarlett.

Como prioridad quiere que los juegos se carguen rápidamente y se ejecuten a 60 frames por segundo, mucho más que la frecuencia actual (cuatro vecez más, de hecho). Quieren también asegurar la compatibilidad con versiones anteriores, ya que estamos hablando de cuatro generaciones de contenido que no pueden ignorarse.

El hecho de que los juegos originales de Xbox se ejecuten hoy en la Xbox One, o que los juegos 360 no tengan ningún problema, no es casualidad, es parte de un proyecto importante existente dentro de la compañía para que nadie vea su inversión en juegos lanzada a la alcantarilla. Spencer agregó que los jugadores con diferentes generaciones de consolas aún podrán jugar entre ellos.

Por otro lado la consola respetará la compatibilidad de los controladores que ya tiene, no solo de loe juegos, y eso sí que es algo sorprendente, ya que generalmente asociamos a una consola con controladores propios.

De forma que lo resumimos como muchos frames por segundo, gran velocidad de carga y pocas restricciones sobre la compatibilidad con versiones anteriores, tres pilares fundamentales para poder competir con el gigante Sony.