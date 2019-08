Facebook ya está probando el modo noche

Aunque pueda parecer algo sencillo, implantar un modo nocturno en una aplicación es más difícil de lo que parece, principalmente cuando los colores de la misma son parte de la identidad que la hizo famosa.

Eso es lo que ocurre con Facebook, la aplicación azul, la red social azul, la que todo el mundo identifica con azul y blanco y nadie es capaz de imaginar de diferente forma.

EL caso es que, aún siendo Facebook, no puede ignorar la tendencia de los últimos años: crear un modo nocturno, una versión que descanse los ojos, que emita menos luz, que permita una lectura más cómoda por la noche. Ahora ya lo están probando:

Facebook is working on Dark Mode for mobile

I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz

Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 12, 2019