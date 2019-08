Escáner cerebral para predecir el Alzheimer: Costosa e imprecisa alternativa

Desde el 2013 la tomografía por emisión de positrones (TEP), un análisis llevado a cabo en personas de edad avanzada para determinar si los amiloides (grupo de proteínas asociadas a la presencia de Alzheimer) se concentran en el cerebro, ha sido dejado fuera de la lista de exámenes que califican dentro de la cobertura de Medicare, el programa de salud público de Estados Unidos aprobado en 1965.

Esto debido a la falta de información que respalde los beneficios para la salud que tiene este tipo de examen en la detección del Alzheimer el cual tiene un costo entre 5 y 7 mil dólares, monto que tampoco es cubierto por las aseguradoras privadas, lo que, en muchos casos hace que sea imposible para la mayoría de las personas ubicadas en el rango de edad avanzada costearlo.

En el caso de aquellas personas diagnosticadas con la enfermedad que reciben prescripción para combatir los síntomas con medicamentos recetados comúnmente para la demencia, es probable que esto ocurra, debido a que no cumplen con los criterios establecidos por la Alzheimer’s Association. Dicha organización puede solicitar la realización del TEP solo en caso de que el paciente manifieste síntomas no vinculados con el Alzheimer, o no haya recibido un diagnostico concluyente al respecto.

Hasta el momento esta constituye la única alternativa disponible para realizar una detección del Alzheimer en la persona.

Sin embargo, hace poco, científicos de la Universidad de Washington en St. Louis desarrollaron un método donde, a través de un análisis de sangre para el amiloide, es posible predecir la formación de placas en el cerebro, aunque este avance podría tardar algunos años en ser implementado en los consultorios médicos.

Por otra parte, algunos expertos creen que los resultados obtenidos en las tomografías TEP en el sentido de encontrarse amiloides en el cerebro de las personas mayores no necesariamente representa una señal de demencia, ya que, esto puede ser ocasionado por diversos factores aplicándose también el mismo caso al obtener un resultado TEP negativo donde no se garantiza que la persona este exenta de desarrollar demencia posteriormente.