Crear un sitio web es una gran estrategia para impulsar el crecimiento y desarrollo de tu empresa, promover información de la misma y atraer más clientes, ya que Internet puede utilizarse como una plataforma de negocios. Pero crear una página web no es tan sencillo como parece, pues se necesitan ciertos conocimientos de programación.

¿Estas interesado en crear un sitio para tu negocio y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, actualmente existen diversas herramientas que pueden ayudarte con el procedimiento. Nosotros hemos recopilado información para hablarte sobre 5 formas de crear un sitio web gratis para tu empresa. Te invitamos a seguir leyendo nuestro post y no perderte ningún detalle.

Wix

La plataforma más conocida y favorita, contando con más de 110 millones de usuarios registrados. Utiliza tecnología HTML5 y ofrece el programa más flexible para crear sitios webs. Su punto fuerte son los espectaculares diseños, ya que cuenta con una gran variedad. Ofrece miles de excelentes plantillas que podrás seleccionar dependiendo de tus necesidades. Utilizando la aplicación Market podrás añadir de forma sencilla, funciones nuevas a tu página web.

Site123

Dispone de un editor con más de 20 idiomas, incluyendo el árabe, turco y romano. Aunque como desventaja es algo limitado, no cuenta con tanta creatividad a comparación de otras plataformas. Pero si solo buscas un medio para promover sin tantas trabas tu negocio en la web, puedes fiarte de este programa, además, su equipo de soporte responde rápido.

Mobirise

Un programa sencillo de manipular, que ofrece resultados de calidad, libre de pagos. Simplemente debes seleccionar los elementos que más te gusten y colocarlos a tu estilo. Se basa en el framework de código abierto de Bootstrap, lo que te asegura rapidez y soporte en varios dispositivos. No necesita conexión a Internet para poder trabajar en él.

SiteW

Puede que no sea muy conocido, pero podrás crear tu página web de una forma simple y con un aspecto profesional, sin tener conocimientos de programación. Ofrece distintas opciones increíbles e intuitivas, que con pocos minutos te ayudarán a crear un sitio web o un blog. Totalmente enfocado para los principiantes y sin costos.

Weebly

Se encuentra centrado en la facilidad de su uso, por lo que es una buena opción para quien se encuentra iniciando en el mundo de la programación. Sus plantillas no carecen de estilo y son modernas, incluso se adaptan a los dispositivos móviles. Dispone de un sistema de páginas con un toque elegante que podrás personalizar. A través de la App Center podrás añadir aplicaciones con funciones extra a tu sitio web.

Con estos 5 programas podrás crear sin tanto esfuerzo el sitio web que tanto deseas para tu negocio, sin tener que gastar dinero en ello. Pero te recordamos que, al ser versiones gratuitas, tienen ciertas limitaciones, además, integran anuncios y publicidad.