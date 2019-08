WordPress propone actualizar por la fuerza todas las versiones antiguas

Si tenéis una web con una versión desactualizada de WordPress, tenéis la puerta abierta a muchas amenazas, y el equipo responsable por la plataforma no desea que eso ocurra.

Para evitarlo, han publicado un plan de acción gracias al cual los sitios con WordPress desactualizado se podrían actualizar automáticamente poco a poco, lo que puede hacer sudar frío a muchos.

Los motivos por los cuales mucha gente no actualiza su WordPress son variados, pero aquí tenemos una lista:

– El tema que usa no es compatible con la última versión de WordPress, o el administrador no sabe si es compatible o no, por lo que prefiere no arriesgarse.

– La base de datos es tan grande y tan antigua que hay miedo de que con la actualización automática se estropeé algo. Al ejecutarse el script de actualización de la base de datos pueden ocurrir problemas de diversos tipos, desde los generados por instalaciones de plugins a problemas con el servicio de hosting en el momento del upgrade, ya que se requieren más recursos de lo normal.

– Los backups no se generan en tiempo real, y eso genera una inseguridad enorme a la hora de realizar grandes cambios en una web.

Para que todo esto funcione a la perfección es necesario tener diferentes ambientes de la web, uno de desarrollo, uno de calidad y uno de producción, como mínimo, y realizar cambios de forma inteligente y controlada para que los lectores no lo noten (si necesitáis ayuda con el tema, ya sabéis donde estamos).

El caso es que WordPress está trabajando en un plan para actualizar automáticamente por la fuerza versiones anteriores del CMS a versiones más recientes. No tocará las versiones posteriores a la 4.7, pero sí las anteriores.

El plan es actualizar lentamente los sitios antiguos de WordPress, comenzando con v3.7, siguiendo el siguiente cronograma:

– El 2% de todos los sitios de WP 3.7 se actualizarán automáticamente a WP 3.8

– Después de una semana, otro 18% se actualizará automáticamente a WP 3.8

– Después de dos semanas, el 80% de los sitios de WP 3.7 se actualizarán automáticamente a WP 3.8.

– Se repetirán los mismos pasos anteriores migrando sitios de WP 3.8 a WP 3.9; WP3.9 a WP 4.0; y así sucesivamente hasta la 4.7.

El equipo de WordPress dijo que planea monitorear este proceso forzado de actualización automática por niveles en busca de errores y sitios que dejen de funcionar, de forma que si se detecta algo que ha roto miles de sitios, pararán las actualizaciones automáticas.

Si solo se rompen unos pocos sitios individuales, esos sitios se revertirán a sus versiones anteriores y se notificará al propietario por correo electrónico.

El equipo de WordPress planea permitir a los propietarios de sitios optar por este proceso de actualización forzada, y enviará correos electrónicos a los administradores del sitio web y mostrará una advertencia severa en los paneles de los sitios web antes de comenzar el proceso de actualización automática. Estas advertencias también incluirán instrucciones de exclusión y se mostrarán/enviarán al menos seis semanas antes de que un sitio se actualice automáticamente por la fuerza.

Las versiones anteriores a la v3.7 no se actualizarán automáticamente porque la v3.7 es la versión en la que se incluyó el mecanismo de actualización automática en el CMS. Estas versiones anteriores solo admiten actualizaciones manuales y no se pueden actualizar automáticamente. Sin embargo, las versiones anteriores a la v3.7 representan menos del 1% de todas las instalaciones de WordPress, por lo que esto no será un gran problema.

Todo sea por una web segura. Pero lo dicho, si tenéis miedo con este asunto, entrad en contacto con nosotros y os ayudaremos a planearlo todo.