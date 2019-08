Huawei presenta oficialmente su alternativa a android, HarmonyOS

Los rumores eran ciertos, el sistema operativo de Huawei se llama Harmony, y ya ha sido presentado oficialmente.

La empresa lo ha presentado en su evento para desarrolladores, y lo ha hecho indicando que se trata de un sistema operativo creado desde cero, no basado en android ni en ningún otro sistema operativo de código abierto, aunque tiene el kernel de Linux latiendo en su corazón.

El objetivo es ofrecer una solución de código libre que pueda ser instalada en teléfonos móviles, pero también en tabletas, ordenadores, coches y relojes. Quieren que sea el sistema operativo del Internet de las cosas, y lo han creado pensando en ello.

#HarmonyOS was created with four major building blocks in mind, ensuring a new generation OS that is best suited for our digital world today. #HDC2019 pic.twitter.com/7vgEuwuUG6

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019