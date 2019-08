Qué es y cómo se usa la Energía Solar

En el vídeo de hoy hablaremos de la energía solar y de cómo se está usando. Se trata de un vídeo breve para nivelar los conocimientos de todos antes de comenzar una serie de artículos más avanzados relacionados con este tipo de energía, por lo que prestad atención, porque ya tenemos hasta nueva categoría dedicada al tema.

En dicho vídeo he querido mostrar información sobre cómo se genera la energía, cómo es posible alimentar baterías dentro de la casa para usarlas cuando no hay Sol, cómo se puede usar en carreteras para cargar vehículos eléctricos, cómo se utiliza para calentar agua en instalaciones modernas… lo he comentado todo de una forma superficial para no hacer un vídeo extremadamente largo, pero estad atentos porque iremos profundizando con el tiempo. Aquí lo tenéis:

Lo que está claro es que es una alternativa cada vez más presente, viable para usar en nuestro hogar con una inversión que puede cubrirse en menos de cinco años (depende mucho del caso). Es una de las energías más limpias y seguras existentes, y aunque en muchos países se ha estado limitando por intereses políticos (si cada casa genera su propia energía, hay muchos negocios que tendrían problemas para sobrevivir), poco a poco el mundo se está despertando a una realidad que dejará de ser un lujo y pasará a ser una necesidad.

Aprovechad para dar al «me gusta» en el vídeo, y a suscribiros a nuestro canal en caso de que aún no lo hayáis hecho.