Todo lo que tienes que configurar en Alexa para tener privacidad

Si tenéis un Amazon Echo en casa y acostumbráis a charlar con Alexa con frecuencia, o a tener conversaciones en familia delante del dispositivo, seguramente ya habréis leído alguna vez que dichas conversaciones pueden ser grabadas, enviadas a los servidores de Amazon y escuchadas por personas y robots para mejorar sus servicios.

Lo hacen con un porcentaje pequeño de usuarios, y no tienen como identificar quién ha dicho una u otra cosa, pero si no os hace gracia que eso ocurra, hay varias configuraciones que podéis definir para que no pase más.

Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la app Alexa del móvil, para después pulsar en la pestaña configuración. En ese momento veréis algo como lo mostrado en la imagen inferior:



Desde allí nos vamos a la sección «Privacidad de Alexa», desde donde veremos varias opciones que podemos activar o desactivar:



1 – Consultar historial de voz: podemos ver todo lo que hemos dicho a Alexa en cualquier fecha, siendo posible eliminar las grabaciones de hoy, las de ayer, las de los últimos días o todas, absolutamente todas. También podemos activar la supresión por voz, para que cuando le digamos algo del estilo «Alexa, elimina lo que acabo de decir» o «Alexa, elimina todo lo que he dicho hoy», lo haga sin necesidad de que tengamos que ir entrando en la aplicación.



2 – Gestionar el historial de los dispositivos inteligentes del hogar. Aquí podemos ver el estado y el uso de bombillas, termostatos y demás dispositivos conectados. En esta sección podemos eliminar el historial de dichos dispositivos con un solo click.



3 – Gestionar la manera que usan nuestros datos. Aquí está la clave del asunto. En esta sección nos indican que usan grabaciones de nuestra voz para mejorar sus servicios, y desde aquí podemos desactivar la opción de «Ayúdanos a mejorar los servicios de Amazon y a desarrollar funcionalidades nuevas». Al hacerlo, dejará de usar nuestra voz para entrenar a su sistema de inteligencia artificial. Si bajamos más en la misma pantalla, podemos desactivar la opción de «Usar mensajes para mejorar transcripciones», por lo que nuestra privacidad quedará garantizada.



Hay una cuarta opción para configurar las skills de Alexa, las aplicaciones que instalamos para obtener más funcionalidades, aunque en este caso la configuración dependerá de cada skill instalada, por lo que no hay consejos generales que podamos dar. Verificad, eso sí, si no hay ninguna skill que esté pidiendo más permisos de los esencialmente necesarios.

Aún así, recomendamos siempre desactivar el micrófono de los asistentes cuando no los estemos usando, como por la noche, por ejemplo.