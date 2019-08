Qué hacer si has olvidado la contraseña ID de Apple

El ID de Apple es un requisito, que como usuario de esta marca, necesitas para poder aprovechar los servicios que te ofrece. Para obtener acceso a la App Store, iTunes, iCloud y Apple Music, primero debes tener un ID. Pero ¿Qué ocurre si olvidas tu contraseña ID de Apple? ¿Sabes cómo restablecerla?

Si olvidaste tu contraseña y no tienes idea de lo que debes hacer, no te preocupes. Guarda la calma, no hay necesidad de que entres en pánico ya que existe una serie de pasos que te explicaremos a continuación. Estos te ayudarán a restablecer y recuperar el acceso a tu cuenta.

En primer lugar, debes estar al tanto de la dirección de correo electrónico que registraste con el ID de Apple para proceder a la recuperación de tu contraseña.

Las instrucciones dependen de la seguridad que hayas configurado para tu ID de Apple. Existen tres tipos que se pueden utilizar: Autenticación de doble factor, Cuentas con o sin preguntas de seguridad y Verificación en dos pasos.

Autenticación de doble factor

Si has activado la Autenticación de doble factor como seguridad de tu cuenta. Podrás restablecer tu contraseña desde cualquier dispositivo Apple usando un código configurado.

En un iPhone, iPad o iPod Touch debes hacer lo siguiente:

Verifica que tu dispositivo tenga una versión iOS10 o posterior a esa.

a esa. Entra en Ajustes.

Presiona donde aparezca tu nombre, luego Contraseña y Seguridad.

Posteriormente sigue los pasos que aparezcan en tu pantalla.

Si cuentas con una versión iOS10.2 o anterior a ella:

Presiona sobre iCloud tu nombre.

Seguidamente Contraseña y Seguridad, luego Cambiar contraseña y sigue los pasos que se te muestran en pantalla.

En un Mac:

Primero entra al menú de Apple, luego accede a Preferencias del sistema y presiona sobre iCloud.

y presiona sobre iCloud. Elige los datos de la cuenta.

Si te solicita tu contraseña presiona sobre ¿Has olvidado tu ID de Apple o la contraseña? y sigue los pasos que se te mostrarán a continuación.

y sigue los pasos que se te mostrarán a continuación. Luego harás click en Restablecer contraseña. Previamente se te pedirá la contraseña que utilizas para desbloquear el Mac.

Puedes usar una clave de recuperación si actualizaste tu ID de Apple, en una versión iOS11 o posterior o en MacOS High Sierra y versiones posteriores.



Si no puedes acceder a tus dispositivos

Pide a un familiar o un amigo cercano que te preste su dispositivo Apple y sigue estas instrucciones:

Abre la aplicación de Buscar mi iPhone

Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión, esta no debe tener ninguna cuenta registrada.

Pulsa sobre ¿Has olvidado tu ID de apple o contraseña? y sigue los pasos que se te indican.

Cuentas con o sin pregunta de seguridad

Dirígete a la página de la cuenta ID de Apple y haz click sobre ¿Has olvidado tu ID de Apple o la contraseña?

Coloca el ID de Apple.

Luego haz click sobre la opción para restablecer la contraseña y selecciona Continuar.

Podrás elegir como recuperar tu contraseña:

Si tu cuenta se encuentra configurada con preguntas de seguridad puedes Responder a las preguntas de seguridad.

También puedes preferir recibir un correo electrónico, con el que podrás restablecer tu contraseña.

Si te solicita el código de reparación, procede con los pasos de Autenticación de doble factor.

Verificación en dos pasos:

Entra en la página de la cuenta ID de Apple y haz click sobre ¿Has olvidado tu ID de Apple o contraseña? Deberás confirmar tu número de teléfono y seguir con los pasos de Autentificación de doble factor .

. Luego escribe tu ID de Apple y seguidamente presiona sobre Restablecer contraseña y pulsa continuar.

Coloca la clave de verificación en dos pasos.

Elige un dispositivo para que se te envíe un código de verificación .

. Escribe el código de verificación.

Crea una nueva contraseña y presiona sobre restablecer contraseña.

Una vez que hayas restablecido tu contraseña se te pedirá que inicies sesión con tu contraseña nueva. Si aún no puedes iniciar sesión con tu ID de Apple, asegúrate de haber colocado el ID de Apple correcto.