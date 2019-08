Electra presenta bicicleta eléctrica con 80 km de autonomía y menos de 1400 euros

El sector de las bicicletas eléctricas está en pleno boom, pero parece difícil encontrar buenos modelos por menos de 2.000 euros.

El fabricante Electra quiere demostrar que no tiene por qué ser así, y para ello acaba de presentar la Electra Townie Go! 7D, una bicicleta para pasear, no para correr ni para ir a la montaña, pero con un precio atractivo (1350 euros), varios modelos y una autonomía de 80 km.

El modelo Townie 7D ha sido uno de los más vendidos en Estados Unidos durante cuatro años seguidos, y la versión eléctrica que vemos en la imagen quiere seguir sus pasos. Tiene un motor Hydrive de 250 W en la rueda de atrás, y cuenta con tres velocidades, llegando a un máximo de 32 km/h. Si queremos aumentar la velocidad dejaremos de tener la asistencia eléctrica y darle al pedal, por lo que se transformará en una bicicleta normal cuya velocidad dependerá de nuestras piernas.

La batería es de 309 Wh, en el bastidor, y aunque la autonomía depende del ciclista (de la cantidad de veces que requiera asistencia eléctrica), de la velocidad y del camino, puede llegar a los 80 km. No acelera automáticamente desde el principio, hay que empezar a pedalear para que el motor se active, eso sí, y será difícil llegar a los 80 km si decidimos no pedalear con cierta frecuencia.

Además de poder cambiar colores, también pueden cambiarse el tamaño de las ruedas y la geometría del cuadro. Los diferentes modelos pueden verse en electrabike.com/go

Dejan claro que estamos hablando de una bicicleta para principiantes, por lo que si ya estáis muy puestos en el mundillo de las bicis eléctricas, es mejor que busquéis algo en este artículo que publicamos hace unos días.