Los 5 mejores relojes inteligentes de 2019

Para deportistas, más elegantes, para andar por casa… relojes inteligentes hay de muy diversos tipos, por lo que se hace difícil hacer una lista de «loe mejores». Aún así, lo intentaremos.

La adquisición de smartwatch o relojes inteligente se fue incrementando desde el 2015. Cada vez son más los usuarios que quieren adquirir un reloj inteligente, pues promete ser una herramienta de mucha utilidad. En los modelos que hablamos a continuación veréis las características principales de cada uno:

Samsung Galaxy Watch Active

El dispositivo Samsung Galaxy Watch Active ofrece la experiencia de dispositivos portátiles más completa para los usuarios Android. Es liviano y presenta una pantalla táctil nítida en la que es muy fácil navegar. Su sistema operativo Tizen no le da tanto trabajo a la batería. Está enfocado para quienes cumplen con una rutina de ejercicio, pues cuenta con un seguimiento automático.

Viene incorporado con GPS, también incluye un seguimiento para las horas de sueño, el consumo de agua, de alimentos etc. Su soporte de sistema de notificaciones es excelente. La duración de la batería no es tan buena como la de otros relojes, pero esto no lo hace menos eficiente. Cabe destacar que es resistente al agua. Y su precio es de 214 euros en Amazon.

Mobvoi TicWatch E2

Su punto más fuerte sin duda es su precio en el mercado, pues es uno de los relojes inteligentes con menor valor (159 euros en Amazon). Cuenta con una pantalla de 1.4 pulgadas con una respuesta táctil estupenda y su batería tiene una duración de un día. Utiliza el sistema operativo Wear de Google, que incluye al Asistente de Google. Detecta automáticamente los entrenamientos, análisis de brazadas y rendimiento de natación.

Skagen Falster 2

¿Buscas elegancia? Skagen Falster 2 de la marca danesa es tu mejor opción, gracias a su correa de gran calidad y su simple acabado. En su diseño de tres botones incluye una corona giratoria que te ayudará a desplazarte por el Wear OS. Su cuerpo está formado por acero inoxidable. Presenta características esenciales como resistencia al agua, GPS, NFC y mucho más. Por ultimo debemos decir que tiene un precio de 269 euros en Amazon.

Samsung Galaxy Watch

Un modelo con las cualidades del Samsung Galaxy Watch Active, pero con un mayor tamaño e incluye un bisel giratorio para moverse por la interfaz de Tizen. Dispone de una pantalla AMOLED entre los 42 mm y 46 mm. Samsung con este modelo buscaba mejorar el diseño del Active y las diferencias notables son; la duración de su batería y su tamaño. El precio del reloj en Amazon lo puedes encontrar desde 240 euros.

Garmin Forerunner 245 Music

Si eres de quienes sale a correr diariamente, nadar o andar en bicicleta, este podría ser el reloj perfecto para ti. Puede que no sea el mejor reloj inteligente, pero recibe notificaciones de tu teléfono, su batería dura más de 7 días e incluye GPS. Es el indicado para excursiones, ya que su pantalla es visible a la luz solar directa. También puede transmitir música desde Spotify o Deezer. Y puedes encontrarlo en tiendas digitales por 299 euros.