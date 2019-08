Elon Musk anuncia la llegada de su empresa The Boring Company en China

Hacer túneles para que el transporte sea mucho más rápido y eficiente es el objetivo de la empresa The Boring Company, del famoso Elon Musk, y parece que llegará a China aún durante este mes de agosto.

Musk dará más detalles en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial que tendrá lugar en Shanghai del 29 al 31 de agosto, pero de momento ya lo ha anunciado en Twitter.

Will also be launching The Boring Company China on this trip

— E (@elonmusk) August 3, 2019