Google implementará una función SOS en Android para pedir asistencia sin hablar

Google está preparando una nueva función SOS que permitirá llamar a emergencias sin hablar.

La app Phone de Google pronto implementará una nueva dinámica que facilitará a los usuarios llamar a emergencia y pedir asistencia sin hablar. Teniendo en cuenta que la persona puede estar sufriendo un episodio traumático o le resulte imposible hablar durante la llamada de emergencia, Google desarrolló un servicio de voz automatizado que se activará automáticamente al llamar a determinados números telefónicos.



El usuario solo tendrá que iniciar la llamada (con el número de emergencia de su país) y seleccionar uno de los botones que muestra la función (Medical, Fire, Police). De esa manera, el servicio automatizado transmitirá el mensaje de voz al operador especificando el tipo de asistencia que necesita el usuario.

Además, se enviará la ubicación y el código plus para que el operador mande la ayuda necesaria. Esta dinámica no impide que el usuario pueda hablar durante la llamada de emergencia, así que podrá aportar más datos sobre su situación si es posible. Y por supuesto, no hará falta estar conectados a internet para utilizar esta función.

Por el momento, esta app solo está disponible solo en algunos dispositivos Android, como los Pixel. Así que esta función se implementará en los próximos meses primero en los Google Pixel en Estados Unidos y luego se extenderá a otros dispositivos y países.