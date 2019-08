El récord de ventas de la PlayStation 4 y los juegos más vendidos a nivel mundial

La PlayStation 4 le sigue dejando difícil el camino a la próxima consola de Sony en el tema de ventas. Si bien se ha conocido que la PlayStation 5 será presentada durante el 2020, la PS4 aún continúa generando millones de ganancias para la compañía japonesa, muchos más de los esperados.

Más allá de los números de ventas generados por la PlayStation 2, la PS4 se ha llevado los honores como la consola doméstica que ha alcanzado mayores unidades vendidas de forma más rápida. Aquí tenéis la cifra de lujo.

NEW MILESTONE:

Sony has shipped 100 million PlayStation 4's as of June 30th 2019.

A total of 3.2 million consoles were shipped during the April to June quarter. pic.twitter.com/wmUUETps85

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 30, 2019