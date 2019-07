Ommnio, la alternativa a Whatsapp para comunicar empresas con empleados

Usar el Whatsapp personal para recibir mensajes relacionados con el trabajo no es una buena idea, y hay varios motivos que podemos enumerar:

1 – La empresa debe tener nuestro número de teléfono personal, y eso abre las puertas a un canal de comunicación «libre de horarios».

2 – Se mezcla la información personal y la profesional, no tenemos como ignorar unos mensajes y otros no, y acabamos realizando tareas en horarios fuera de trabajo.

3 – Con la cantidad de mensajes personales que recibimos, es muy posible que los profesionales acaben por olvidarse. En Whatsapp solo podemos «fijar» tres mensajes, por lo que la probabilidad de tener un whatsapp de trabajo importante perdido entre la lista de cosas pendientes, es muy alta.



En fin, que Whatsapp no es una herramienta de trabajo, y Slack es demasiado complicado para la mayoría de los usuarios, por lo que se hace necesario tener una solución que garantice la productividad, respete horarios y ofrezca la sencillez de Whatsapp en todo momento.

Así nace Ommnio, una solución ideada por Anna Quintero, ex-Directora de Marketing de InfoJobs, que ayudará a comunicar a las empresas con sus empleados.

Anna nos comenta:

WhatsApp ya lo usan casi todos, pero este colectivo, el de los trabajadores que no están frente al ordenador, está disperso y es difícil de formar […] en Ommnio les damos lo mismo, pero con funciones que les protegen: sin número móvil público y con silencio de notificaciones cuando dejan de trabajar.

Ommnio ayudará a las áreas de Recursos Humanos que acostumbran a desincentivar el uso de WhatsApp para cuestiones laborales, ya que en este caso se cumplen los derechos de protección a la privacidad del trabajador, así como su derecho al descanso.

Lo que está claro es que los equipos necesitan coordinarse, y necesitan algo sencillo, como Whatsapp, que permita la comunicación sin necesidad de informar nuestro número de teléfono a nadie. Ommnio es para trabajo, Whatsapp es para la vida personal, así de claro.

Entre las funciones que tenemos para facilitar la comunicación respetando los derechos, cuentan con la opción de desactivar notificaciones en horarios específicos, algo fundamental para poder garantizar un respeto de horarios por ambas partes.

Podéis conocer mejor el proyecto en su web ommnio.com