ByteDance, desarrolladora de Tik Tok, confirma que está trabajando en su teléfono inteligente

Un informe de Financial Times de finales del pasado mes de mayo dio a conocer que ByteDance Ltd, la compañía que se encuentra detrás de la popular aplicación Tik Tok, además de otras aplicaciones como Duoshan, su clon de Snapchat; Feiliao (conocido también como Flipchat), su aplicación de mensajería; además de News Republic, Faceu, Vigo video o BuzzVideo, entre algunas otras, se encuentra desarrollando su propio teléfono inteligente.

Básicamente, entraría en esa cultura que se da en muchas empresas tecnológicas, incluyendo a las empresas tecnológicas de origen chino, de adentrarse en el segmento del hardware lanzando sus respectivos modelos de teléfonos inteligentes, en los cuales integrar sus servicios, siendo el caso más conocido el del teléfono de Facebook y su Facebook Phone, siendo básicamente un HTC First personalizado para Facebook.



Hasta ahora, los modelos de teléfonos inteligentes lanzados por compañías tecnológicas desarrolladoras de servicios, no han logrado prosperar y tener éxito en el mercado. Pero eso no quita para ByteDance Ltd siga adelante con su proyecto de teléfono inteligente.

La continuidad del proyecto de teléfono de Smartisan

En este sentido, la compañía ha declarado oficialmente hoy lunes que está desarrollando su propio modelo de teléfono inteligente. En dichas declaraciones, según recoge Reuters, señala que un teléfono inteligente había sido parte de los planes de desarrollo de Smartisan antes de llegar al acuerdo con ByteDance, por el cual esta última obtuvo una serie de patentes e incorporó a parte de los empleados de Smartisan a su plantilla de trabajadores a principios de año.

De esta forma, se daría continuidad a los planes de Smartisan de lanzar su propio modelo de teléfono inteligente, para satisfacer las necesidades de la «antigua base de usuarios de Smartisan».

A estas declaraciones se añaden informaciones de la agencia de noticias financiera china Caijing que señalan que el teléfono inteligente había estado en desarrollo durante siete meses estando al frente del desarrollo Wu Dezhou, ex ejecutivo de Smartisan.

Ya sólo cabe esperar a poder conocerse los detalles del teléfono inteligente de ByteDance Ltd más allá de sus características técnicas, siendo interesante conocer si este modelo se lanzará solamente en el mercado chino, como se especula, o también existen intenciones de ponerlos a disposición de otros mercados, teniendo en cuenta la enorme popularidad de Tik Tok, no así el resto de servicios a nivel internacional.

Crédito de la imagen: Tik Tok