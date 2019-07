Se acerca una versión de escritorio de Whatsapp que no depende de móviles

Hace ya más de 3 años que podemos usar Whatsapp desde el navegador de Internet, pero siempre dependiendo del móvil, siempre teniendo que tener el smartphone encendido, conectado a Internet y con la misma cuenta de Whatsapp activa, algo poco útil si se desea gestionar más de una cuenta al mismo tiempo.

Ahora parece que las cosas van a cambiar, o por lo menos eso informan desde WABetaInfo, un medio especializado en Whatsapp que acostumbra a fisgar entre el código de las versiones beta y a obtener informaciones privilegiadas sobre las nuevas funciones que nos esperan.

Han publicado un tweet en el que afirman que Whatsapp está creando una aplicación UWP (para Windows, Windows Phone, Xbox y demás) junto con un nuevo sistema multiplataforma que funcionará incluso cuando el teléfono esté apagado.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 26, 2019