Nuevo estudio señala que los vídeos con menores de edad triplican las visitas en YouTube

Hoy jueves, desde Pew Research Center han dado a conocer un nuevo estudio llamado A Week in the Life of Popular YouTube Channels (una semana en la vida de los canales populares de YouTube), en el que se pone de manifiesto que aquellos vídeos dirigidos a niños o que muestran a niños en ellos, se encuentran entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Se da la circunstancia de que YouTube no es una plataforma pensada para ser usada por menores de 13 años, según sus políticas de uso, donde incluso la propia plataforma está trabajando para proteger a los menores que aparecen en los vídeos, llegándose a plantear incluso que todos los vídeos enfocados a los niños sean trasladados a la aplicación YouTube Kids, la aplicación de YouTube que sí está pensada para ser usada por los menores de edad de forma segura.



La citada organización ha recopilado una lista con aquellos canales de YouTube que tenían más de 250.000 suscriptores a finales de 2018, y ha estado analizando los vídeos que dichos canales han ido publicando a lo largo de la primera semana de 2019.

En el estudio se señala que los vídeos donde se han incluido a niños han triplicado sus visitas de media con respecto a cualquier otro contenido publicado en la plataforma de vídeos de Google.

Esta situación ha sido explotada por muchos vloggers para conseguir un aumento de visitas a sus vídeos, incluso si sus temáticas no vayan dirigidas expresamente a los menores, con el consecuente aumento en sus ingresos por publicidad.

Un portavoz de YouTube ha declarado a diferentes medios que:

No podemos hablar sobre la metodología o los resultados de Pew. Pero en general en YouTube, las categorías de vídeos más populares tienden a ser áreas como comedia, música, deportes y «cómo»

Agrega además que «YouTube nunca ha sido para menores de 13 años». Este estudio servirá de incentivo para aquellos colectivos que piden a Google un mayor endurecimiento de sus políticas y normas de funcionamiento para proteger mejor a los menores de edad en YouTube.