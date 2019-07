Cuando aparece una noticia con «BlockChain» y con «FakeNews» en el título, más de la mitad de lectores huye en menos de 2 segundos, pero queremos evitarlo, y por eso vamos a explicarlo de forma extremadamente sencilla para que todo el mundo lo entienda.

Primero las definiciones básicas:

– Blockchain: Una tecnología que permite distribuir la misma información en diferentes puntos del planeta, sin concentrarla toda en un mismo lugar. De esta forma nadie puede cambiar los datos ya guardados, ya que si lo hace, el resto de puntos donde están almacenados los mismos datos emitirán una alerta. Es una tecnología ideal para guardar información que no queremos que nadie modifique nunca, dejando el historial preservado y permitiendo el acceso a dicha información de forma libre y segura.

– FakeNews: Noticias falsas que circulan por Internet. Si un medio crea una noticia falsa, y otro la replica, con un poco de mala suerte, las redes sociales empezarán a hablar de ella y todo el mundo acabará creyéndola. Es muy difícil tener control de lo que es falso y de lo que no lo es si las personas comparten constantemente noticias en whatsapp, facebook y demás redes sin verificar antes si son o no son ciertas.

Lo que quiere hacer el New York Times es aprovechar el hecho de que lo que se guarda en Blockchain no puede cambiarse nunca para luchar contra las noticias falsas, y para ello han creado un proyecto llamado «The News Provenance Project«, para construir una base de datos distribuida privada y autorizada para probar la autenticidad de las imágenes utilizadas en el periodismo.

De esta forma creen que podrán probar la autenticidad de las imágenes mediante la publicación de los originales en una cadena de bloques (blockchain). Cuando se vea una fotografía, podremos consultar esa cadena para verificar si efectivamente fue realizada cuando se dice, o si fue modificada desde que se publicó por primera vez.

De momento no han dado detalles sobre el tema, es solo una teoría, pero van a trabajar en este proyecto durante todo el año para ver si la propuesta es factible.

Desde un punto de vista práctico no parece muy útil, ya que seguramente las personas que comparten la fotografía alterada por las redes sociales no se van a molestar para verificar en ningún proyecto Blockchain si esa imagen es o no es real, es más fácil y divertido compartirla con los amigos que invertir tiempo en verificar su autenticidad.