La mitad de los niños entre 12 y 14 años ya usa Instagram en España

Según las normas de Instagram, los menores de 14 años no pueden crear una cuenta en dicha red, pero eso no parece ser un problema para el 49% de los niños españoles entre 12 y 14 años, niños que ya tienen cuenta, según un estudio reciente realizado por Qustodio.

En el mismo estudio se ven otros datos más alarmantes aún: un 4% de los niños españoles entre 5 y 8 años usan Instagram habitualmente.

El estudio se titula «Menores e Internet: la asignatura pendiente de los padres españoles», y ha sido realizada por la plataforma de seguridad Qustodio, empresa que, además de dar algunos consejos para que las familias sepan gestionar esta realidad de forma responsable, indica que, mientras en Estados Unidos «solo» el 44% de los adolescentes entre 15 y 17 usan la app, en España llegan al 66%.

Está claro que la solución no es prohibir y sí controlar. No hay problema si nuestro hijo de 10 años tiene una cuenta de Instagram para hacer fotos de la naturaleza, siempre y cuando entienda la diferencia entre cuenta pública y privada, lo que es un seguidor, la importancia de no aceptar seguidores desconocidos… entender como funciona la web social es la mejor forma de evitar situaciones desagradables, y si no lo explicamos los padres, buscarán la información en el patio del colegio.

Hay que educar desde el principio, explicar qué peligros hay y cómo pueden evitarse, y si lo hacemos correctamente no importará la edad y sí la mentalidad. Por otro lado hay que conocer los motivos por los cuales un niño tan pequeño «necesita» tener cuenta en Instagram, porque si es solo para compartir fotos con la familia, hay formas menos invasivas de hacerlo.

Instagram puede ser una buena forma de incentivar el amor al mundo de la fotografía y de compartir y comentar contenido con familiares de forma privada, pero si no se establecen controles y límites, se transformará rápidamente en un peligro.