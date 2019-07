Mejores juegos Android para el verano y para todos los gustos

El verano se encuentra en pleno auge, y para poder disfrutarlo desde el comienzo sabemos que hacen falta juegos en nuestro móvil para calmar el aburrimiento, no solo el de los más pequeños de la casa, sino también de toda la familia. Por eso, a continuación te dejamos hasta 5 alternativas gratuitas para Android. Vamos con el listado en cuestión sin perder más tiempo.

Encabezando esta lista está un videojuego desarrollado por Play With Games en el cual deberás pasar diferentes misiones con un objetivo simple: atravesar diversas zonas complicadas, aparca el camper o vehículo correctamente y evita chocar con cualquier coche u obstáculo. Incluso, también puedes jugar en carreras contrarreloj, con la posibilidad de utilizar cualquiera de los 15 vehículos disponibles.

Para avanzar en este juego debes procurar no tener ningún accidente para no perder tiempo (principalmente en el modo contrarreloj), por lo que debes tratar de no chocar con las carpas, vallas, objetos, coches, entre otros. Desaparece el estrés y aburrimiento del inicio de las vacaciones con este juego, el cual está disponible completamente gratis desde Google Play.

Como su nombre lo indica, hablamos de un juego que cuenta con una variedad de más de 40 minijuegos deportivos semejantes a los Juegos Olímpicos. Entre sus características más relevantes tenemos la opción de perfeccionar las habilidades individuales de los atletas, romper cualquier récord disponible, participar en competencias profesionales de primera y muchas cosas más. A día de hoy este juego posee más de cinco millones de descargas en Google Play.

Esta entrega de Coco Play es, al igual que la mayoría de sus juegos (por no decir todos), son dirigidos básicamente a las pequeñas de la casa, en donde tendrás que ayudar a Coco con todo lo necesario para que sea la estrella número uno de la fiesta en la playa que está próxima a realizarse. Tu menor podrá vestir a Coco con los más de 200 atuendos que encontrarás para que sea las más elegante y la más glamurosa de todas las chicas.

Puedes ir al Spa para relajarte un poco, personalizar a tu gusto el estilo de Coco, busca el traje de baño perfecto, realiza una sesión de fotos con el look ideal y disfruta de la mejor fiesta en la playa.

No hay nada como disfrutar de un buen juego de carreras, y Racing in Car 2 no es la excepción. Su mecanismo de juego es muy similar respecto a otros títulos de la categoría, en donde hay que ganar dinero para ir comprando los mejores coches e ir avanzando.

Sin embargo, encontramos que este juego se disfruta desde la cabina del piloto, evitando la vista común de tercera persona, y con unos buenos gráficos 3D realistas que mejoran la experiencia. Adicionalmente, tienes un modo de juego de tráfico interminable para convertirte en el mejor piloto. Esquiva los obstáculos y rompe récords cada día de verano.

Cerramos con un divertido juego para que puedas diseñar, crear y ver crecer tu futura mega ciudad: Citytopia. Títulos de construcciones hay por montón, pero este destaca por ganarse un puesto entre los más destacados rápidamente, entre otras cosas, por dejar que vayas adquiriendo recursos con el fin de poder formar una ciudad, atraer ciudadanos y subir la economía como espuma.

Para ser sinceros, hay mucho por hacer en este tipo de juegos, así que si eres una persona con miles de ideas para desarrollar, este es tu juego indicado. Además, dispones de misiones para subir de nivel, paquetes diarios con mejoras y objetos dentro, negocios, transportes, edificios, y literalmente miles de cosas más que puedes hacer aquí.