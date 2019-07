Apps que pueden ayudar a repasar matemáticas a adolescentes en este verano

El verano es la época del año más esperada por los jóvenes estudiantes, para librarse de las tediosas tareas y los exámenes. Pero también se convierte en la temporada en la que descuidan los conocimientos que han adquirido anteriormente. La mayoría deja agarrando polvo a sus libros y se enfocan solo en descansar, ir a la playa, de camping o más.

Este periodo de mucho tiempo libre no solo es bueno para el disfrute y el descanso, también lo es para reforzar el aprendizaje. Pues que haya llegado el verano, no quiere decir que se abandone el estudio. Para muchos adolescentes la asignatura de matemáticas suele ser una pesadilla, por lo que en este post hablaremos sobre algunas aplicaciones que pueden ayudarles a repasar en este verano.

Smartick

Una aplicación que te ofrece un programa completo para repasar matemáticas 15 minutos al día durante las vacaciones en línea. Cabe destacar que proporciona un aprendizaje de forma entretenida. No solo dispone de ejercicios repetitivos, también cuenta con operaciones matemáticas complejas. Tiene a su disposición un equipo absolutamente calificado para resolver dudas acerca del programa.

Link | Android

Khan Academy



Fue pensada para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo, pues su finalidad es ofrecer educación gratis en cualquier lugar, sin importar la edad. Desde los más pequeños hasta los adultos, pueden aprovechar de sus servicios de forma gratuita. Cuenta con videos explicativos, artículos y ejercicios interactivos para ayudar a reforzar o mejorar habilidades.

Link | Android

Calculadora Gráfica de Mathlab

Está aplicación se trata de una calculadora gráfica científica que integra temas de algebra. Además de mostrar los cálculos y el procedimiento de las operaciones que se realizan, puede desarrollar sus gráficas generando las direcciones y valores del eje X y el eje Y. Con esta calculadora no solo aumentarás tu interés hacia las matemáticas, también tus conocimientos.

Link | Android

Circulo Unitario Trigonometrico

Como su nombre lo indica, esta app es recomendada para el estudio de la trigonometría y geometría. Ayuda a tener comprensión visual y calcular, el seno, coseno, tangente, secante, cotangente y cosecante. Describe funciones y valores de la tabla. Por otra parte, brinda información sobre formulas e identidades trigonométricas.

Link | Android

iMathematics

Más que ser una aplicación, iMathematics será tu profesor guía a la hora de estudiar. Cuenta con más de 120 temas y más de 1000 fórmulas matemáticas. Podrás aprender de forma eficaz con sus sencillas explicaciones y practicar ejercicios interactivos. Al descargar la app, podrás utilizar su versión pro durante unos días.

Link | Android

Visual Vector Math

Estudiar vectores con esta aplicación se vuelve más sencillo. No solo permite visualizar los vectores, también los efectos que se producen si se le aplican operaciones como sumas, restas etc. Te ofrece conocimiento sobre el cálculo de productos escalares y vectoriales. Para el estudio de vectores esta podría ser la mejor opción.

Link | Android

Mathway

En último lugar, pero no menos importante, tenemos a esta app que ayuda a solucionar problemas matemáticos. De forma online permite realizar cálculos matemáticos desde algebra básica hasta calculo complejo. Visualiza paso a paso el procedimiento de una operación, para proporcionar de esta manera un aprendizaje.

Link | Android

Tienes una corta lista de aplicaciones que te ayudarán a aprender durante este verano lo que no entendiste en la escuela. Lo ideal es que uses estas aplicaciones durante un corto periodo diariamente para que no canses a tu cerebro.