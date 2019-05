Navegador Tor para Android, ya tenemos versión estable

Cuando hablamos del navegador Tor hacemos algo más que hablar de una puerta de entrada para una “Internet oscura llena de peligros”. Tor es un proyecto que nos permite navegar de forma anónima por la web, y ahora ya tiene versión estable en android.

Tor Browser 8.5 ahora ya disponible en Google Play, así como en la página de descargas de Tor Browser. Está basado en Firefox, y presenta importantes actualizaciones de seguridad para dicho navegador.

Por supuesto, es posible conectarse a Tor en Android con Orbot / Orfox, pero el nuevo navegador Tor es un paquete completamente integrado. Ahora, podemos probar la primera versión estable que no necesita de ninguna otra aplicación (si buscáis entre las apps del desarrollador Tor Browser veréis incluso la versión alpha).

Así es, lanzaron la primera versión alfa en septiembre, y han estado trabajando para proporcionar las mismas protecciones que tienen los usuarios en la versión de escritorio. Quieren acabar con la vigilancia y censura en línea, y para ello se han asegurado que no haya desvíos de proxy, que nos proteja de ser rastreados, que no deje huellas digitales… aún no es exactamente igual que la versión de desktop en lo que se refiere a funciones, pero sí en el quesito de seguridad. Por supuesto, además de navegar por la web tradicional, podemos navegar por la web de páginas .onion.

Durante el período de desarrollo de Tor Browser 8.5, renovaron la experiencia para que ahora el nivel de seguridad elegido aparezca en la barra de herramientas. Ahora podemos interactuar con el control deslizante más fácilmente.

También han trabajado con el diseño, para que fuera compatible con la interfaz de usuario Photon de Firefox, y rediseñaron los logotipos y la página about.

Sobre iOS: Tener un navegador de Tor oficial en iPhone o iPad no es posible debido a las restricciones de Apple, por lo que recomiendan el navegador Onion, desarrollado por Mike Tigas con la ayuda del Proyecto Guardian.