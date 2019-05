Así será la publicidad que veremos en Whatsapp en 2020

Whatsapp ya dijo que incluiría publicidad en su plataforma, pero solo ahora tenemos detalles de cómo serán los anuncios y dónde aparecerán.

Antes de llevarse las manos a la cabeza, hay que dejar claro que no veremos publicidad dentro de los chats, no será algo del estilo “aprovechando que estáis hablando de una cena en casa ¿por qué no compráis este vino”. Serán banners publicitarios en la sección de estados, tal y como se ve en la imagen superior capturada durante el Facebook Marketing Summit 2019 (FMS19) en Rotterdam.

Ha sido Olivier Ponteville, de la agencia Be Connect, quien divulgó en Twitter algunas fotos de dicha conferencia, mostrando cómo será la publicidad en Whatsapp dentro de poco.

Los anuncios en los estados de Whatsapp llegarán a aproximadamente 500 millones de usuarios. Son historias que aparecerán cuando naveguemos por los estados de los contactos, y que podremos saltar, aunque también será posible obtener más información sobre lo que estamos viendo.

Existirá otro tipo de anuncios, esta vez dentro de las conversaciones, pero solo para las realizadas con empresas que usen WhatsApp Business.

Cuando estemos hablando con una empresa vía Whatsapp, es posible que aparezca un anuncio de texto enriquecido, con imágenes, aunque poco se sabe sobre el control que tendrá la empresa sobre este tema (es posible que tenga que pagar para impedir que haya publicidad en las conversaciones con los clientes).

Todos los anuncios estarán integrados con la plataforma de Facebook Ads, de forma que podremos, desde allí, pedir que nuestro anuncio aparezca en Facebook, Whatsapp e Instagram, sin necesidad de tener que ir gestionando la información desde lugares diferentes.

Aunque ya sabemos que llegará en 2020, aún no sabemos en qué mes, por lo que seguramente irán dando más datos sobre esta opción durante los próximos meses.