Anet A8 Plus, probamos la nueva impresora 3D de Anet

Cuando hablamos de impresoras 3D es necesario tener siempre en cuenta que estamos hablando de dispositivos que pueden costar entre 100 euros y varios cientos de miles, motivo por el cual la variable de relación entre calidad y precio es especialmente importante.

Durante las últimas semanas hemos podido probar algunas impresoras de este tipo, y en esta ocasión hablaremos de la nueva de Anet, la Anet A8 Plus, evolución de la famosa A8 que cuenta con una buena cantidad de vídeos demo en Youtube.

Disponible en anet3d.com, podemos encontrarla por 288 dólares, ya montada, o por 268 dólares lista para montar. En nuestro caso recibimos las piezas para montarlo, y pudimos hacerlo sin muchos problemas siguiendo las instrucciones detalladas del siguiente vídeo (mucho mejores que las del manual):

Sobre el montaje de la Anet A8 Plus

Mentiría si dijera que se trata de una tarea sencilla. Dedicando un par de horas al día, es posible tenerla montada en menos de una semana, pero se trata de un trabajo de precisión y concentración. Aquí os dejo algunas recomendaciones para que os sea más sencillo el trabajo:

– Separad los tornillos en cajas independientes pequeñas con el nombre de cada uno, sacando todos ellos de las bolsas originales y dejando todo bien clasificado y accesible. No perdáis ningún tornillo, vienen bastante justos, y si usáis un tornillo determinado en el lugar que no es, os daréis cuenta al final y tendréis que desmontarlo todo de nuevo.

– Usad una regla para ajustar las alturas, pero no os estreséis con eso, podéis cambiar dichas alturas al final si lo consideráis necesario. Las distancias mostradas en el manual sobre la base no son correctas, pero es algo que veréis perfectamente al montar el suelo de la impresora, no os preocupéis.

– Cuidado en la parte de los cables, si ponéis un cable por encima de otro, al final no podréis juntarlos todos para incluirlos en la misma guía. Cada cable tiene su posición exacta y tiene que pasar por encima o por debajo de otro específico. Prestad mucha atención en el vídeo, porque esa parte la hacen muy rápido y es muy importante.

– Ojo con los sensores que determinan el final de cada eje. Es importante que estén en la guía adecuada, y eso es algo mostrado de forma muy rápida en el vídeo. Pausadlo si es necesario para ver mejor los detalles.

– Si no tenéis mucha paciencia o no os gusta trabajar con detalles y precisión, compradla ya montada, aunque tardará más en llegar, eso sí.

El Software de la Anet A8 Plus

En la tarjeta de memoria ya tenemos la versión de Cura 14.07, programa ideal para abrir archivos 3D que bajamos de Internet (de thingverse, por ejemplo) y ajustar las variables adecuadas para la impresión.

Podemos actualizar a una versión más moderna de Cura, pero con la versión incluida ya pueden realizarse tareas de alta precisión (el nozzle es de 0.4 mm y la precisión máxima de 0.06 mm).

Imprimiendo con la Anet A8 Plus

En las últimas dos semanas hemos realizado pruebas de todo tipo. Desde orcos en alta resolución a figuras de ajedrez a 0,1 mm, como la mostrada en el vídeo superior, los resultados, con PLA, siempre han sido perfectos. Es cierto que hay que tener en cuenta muchas variables para que el resultado sea bueno, ya que no es lo mismo imprimir sin relleno y con paredes muy finas que imprimir casi un objeto sólido.

La impresión se realiza de forma sencilla, ya que la impresora cuenta con una entrada de tarjeta micro SSD. Solo tenemos que copiar el archivo deseado en dicha tarjeta y meterla en la impresora. Desde el panel de control elegimos el archivo.

En dicho panel es posible controlar a mano tanto la temperatura del nozzle como la temperatura de la base. Se recomienda usar unos 210 grados para el primero y 45 grados para la base. En caso de que esa información no llegue desde el archivo (puede configurarse desde Cura), puede modificarse manualmente desde el panel de control digital que ya viene con la impresora.

Hemos hecho aproximadamente 15 impresiones y no ha sido necesario calibrar de nuevo la impresora, aunque es un proceso relativamente sencillo: hacer que la punta del nozzle esté tan cerca de la mesa que pueda pasar bastante justito un folio entre ambos. Si está más junto o más separado, tendremos que ajustar los muelles inferiores de la mesa para determinar la nueva distancia.

Conclusiones

El resultado de las impresiones es muy bueno, aunque siempre es importante lijar el PLA para tener un acabo perfecto (en algunas ocasiones se usan productos químicos para alisar las paredes). Si se imprime con 0.06 mm casi no hace falta lijar, aunque no es lo mismo tener una piel de dragón que un huevo, por lo que la decisión final dependerá de lo que se está imprimiendo.

La impresora es grande, compleja de montar si llega por piezas, pero su relación entre costo y beneficio es extremadamente buena, por lo que no podemos dejar de recomendarla.