Los que amenazan con “te hemos grabado masturbándote” ya han ganado casi 1 millón de dólares

Millones de personas en todo el mundo han estado recibiendo durante los últimos meses emails del tipo “te hemos visto masturbándote y te hemos grabado. Si no nos pagas con bitcoins, enviaremos el vídeo a todos tus contactos”. Esta amenaza funciona con un muy pequeño porcentaje de gente, pero por lo visto ya han ganado más de 1 millón de dólares con el mensajito.

Así es, según un informe de la firma de seguridad Área 1, este nuevo tipo de estafa ha acumulado casi 1 millón en bitcoins, tal y como lo muestra el registro de blockchain asociado a su billetera digital, gracias a espectadores de porno asustados.

El email recibido por los usuarios puede ir cambiando. En algunos hablan de vídeos, en otros de fotografías, en otros de pornografía con adolescentes… pero todos terminan igual: hay un rescate que hay que pagar, y solo puede hacerse con bitcoins.

Por supuesto, es falso, nadie ha grabado nada ni tienen ninguna información de la víctima (quitando el email). Los asuntos del tipo “Intentando llegar a ti” o “Responder con urgencia”, son algo más originales, pero no deja de eser una típica estafa como la de los príncipes de Mozambique y demás.

Para evitar caer en el spam, los estafadores han puesto líneas de Shakespeare o Jane Austen en texto invisible en el correo electrónico, para que los robots lo den por bueno y no lo identifiquen como correo basura.

Según Fortune, una de las tácticas que estos estafadores suelen usar es mostrar una contraseña que has usado en algún momento, algo sencillo de hacer si consultamos cualquiera de los archivos de contraseñas filtradas durante los últimos años.

El email puede tener este aspecto:

Si ya has recibido este email, no pagues, se trata de una estafa, pero recuerda que siempre es una buena idea tapar la cámara del ordenador cuando no la estás usando.