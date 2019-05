Así es el nuevo Motorola One Vision, el miembro fotográfico de la familia Motorola One

¿Alguien buscaba un modelo de teléfono móvil que, bajo Android One, sea capaz de capturar excelentes fotografías en cualquier condición de iluminación, incluso en condiciones nocturnas, y además le permita ver sus vídeos favoritos bajo una experiencia cinematográfica?

Si es así, entonces deberá tener en cuenta al nuevo Motorola One Vision, que Motorola acaba de presentar en estos momentos. Se trata del nuevo miembro de la familia Motorola One, que destaca especialmente por sus capacidades fotográficas, y que además cuenta con Android One como sistema operativo, esto es, el sistema Android sin ningún tipo de personalización, con las ventajas que ello conlleva, como tres años de actualizaciones de seguridad, así como innovaciones traídas de la mano de Google.



Comenzamos por la pantalla, una pantalla LCD que es calificada como CinemaVision, de 6,3″, a resolución Full HD y con una relación aspecto de 21:9, que dispone de una perforación cercana a la esquina izquierda para integrar la cámara frontal de 25MP.

Habitualmente, los teléfonos Motorola One hacen uso de los notchs, pero en este caso se ha querido dejar más espacio para disfrutar de los contenidos en pantalla lo máximo posible.

La fotografía, su faceta más destacable

Y entrando en su faceta más destacable, la fotografía, Motorola apunta al uso de su tecnología basada en la técnica pixel binning llamada Quad Pixel, presente en la mencionada cámara frontal y en la cámara trasera, y a la tecnología de Inteligencia Artificial, para conseguir los mejores resultados.

El sistema de cámaras traseras está compuesto por la cámara principal, con sensor Samsung de 48MP, que ante condiciones de escasa iluminación, combina cuatro píxeles en un píxel grande de 1.6µm, ganando cuatro veces en sensibilidad a la luz, consiguiendo fotos nítidas de 12 MP.

Esta cámara también cuenta con sistema de estabilización óptica de imagen, y además, le acompaña una cámara secundaria de 5MP para la detección de la profundidad. ¡Ah! también lleva flash LED integrado.

Motorola informa que, gracias a la Inteligencia Artificial, los usuarios podrán hacer uso del nuevo modo de iluminación de retrato, que agrega efectos de iluminación al rostro de la persona a fotografiar. También es capaz de capturar automáticamente las sonrisas de las personas, e incluso cuenta con un modo de composición inteligente.

Otras características

Por lo demás, integra el SoC Samsung Exynos 9609, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno expandibles a 512 GB por microSD, además de una batería de 3.500mAh, que cuenta con la tecnología TurboPower para ofrecer hasta 7 horas de autonomía con 15 minutos de carga.

El nuevo Motorola One Vision llega hoy a Brasil, durante la próxima semana llegará a México, y durante el mes de junio a otros países seleccionados de América Latina, También estará desde mediados de este mes de mayo en Europa al precio promocional de 299 euros, y desde mañana 16 de mayo en Arabia Saudita y Tailandia.

También se lanzará a los países seleccionados de Asia, Medio Oriente y Australia en los próximos meses.