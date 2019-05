Un altavoz con Alexa que vale la pena conocer

Cada vez hay más altavoces con Alexa en el mercado, y hoy os vamos a presentar uno que nos ha llamado especialmente la atención.

Se trata del Smart Speaker 5 Home, de la empresa Energy Sistem, un altavoz que, por menos de 100 euros, ofrece unas excelentes prestaciones de sonido mientras nos escucha para solucionar todo tipo de dudas con el asistente de Amazon.

Con veinte centímetros de alto y diez de ancho, se trata de un prisma rectangular con botonera en la parte superior, con un cuerpo de tela en el que se encuentran los altavoces, dos altavoces de 8W y 2,5″ que ofrecen 16W con un sistema estéreo 2.0 y una potencia de 100 decibelios.

La botonera se encuentra en la parte superior, con opción de cancelar los dos micrófonos para obtener más privacidad y de cambiar el volumen sin depender del móvil, algo que se agradece bastante.

En la parte trasera tiene un jack de 3.5mm para que podamos conectar otras fuentes de audio, así como el conector de la corriente eléctrica.

El altavoz tiene una calidad de sonido perfecta, tanto cuando lo conectamos vía jack a otra fuente como cuando lo usamos conectado a Internet para obtener información de Alexa. Es posible, en este segundo modo, escuchar música de Amazon Music sin problemas, aunque para acceder a Spotify es necesario usar el móvil y hacer el streaming vía Spotify Connect, no funciona el típico “alexa pon Dire Straits en Spotify”. Ya que personalmente no uso Amazon Music, lo que hago es conectar un Amazon Echo input (esos pequeños que no tienen altavoz) a la entrada de jack, una solución útil cuando lo que quiero es escuchar música de Spotify sin tener que sacar el móvil.

Se recomienda siempre tener la app de Energy Multiroom Wi-Fi instalada, en android o iOS, ya que gracias a ella se puede hacer la configuración de forma sencilla, y enviar sonido de Spotify o Tunein en cualquier momento, sin complicaciones de activación de dispositivos en otras apps.

Cuenta con un sistema de iluminación LED bastante atractivo, rodeando todo el dispositivo por la parte superior, indicando si está escuchando o no (al silenciar los micrófonos muestra todo en rojo).

El Energy Smart Speaker 5 Home cuenta también con opción multiroom, lo que significa que podemos añadir altavoces extra para que se sincronicen y suenen al mismo tiempo, algo factible gracias a la aplicación. Este sistema de sincronización de audio entre dispositivos no es algo nuevo en la compañía, y se agradece tenerlo en un altavoz de estas prestaciones.

Una excelente relación entre calidad y precio que vale la pena conocer.