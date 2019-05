Elon Musk presenta los primeros satélites de SpaceX que darán Internet al planeta

Hay muchísimos lugares en el mundo que no tienen una conexión decente a Internet, y muchas empresas están trabajando para solucionar “este problema” y así poder ofrecer sus servicios de forma global. Los satélites de Internet Starlink de SpaceX son algunos ingredientes de esta solución, y ahora tenemos fotos de los 60 primeros.

Elon Musk ha publicado una foto de dichos satélites en Twitter, satélites que irán en un cohete Falcon 9 dentro de pocos días. Todos los satélites están en foca de paquete, ocupando al 100% su carcasa.

Se espera que el lanzamiento sea el 15 de mayo, pero es posible que se consiga hacerlo antes. Ya advirtió que saldrán muchas cosas mal, y que serán necesarios unos seis lanzamientos más para lograr una cobertura de banda ancha “menor”, y el doble para “moderado”.

El objetivo final de SpaceX es colocar cerca de 11.000 satélites Starlink en órbita terrestre baja desde ahora hasta mediados de 2020, proporcionando acceso a Internet de alta velocidad en áreas del planeta donde la banda ancha es rara, irregular o inexistente. Este primer lanzamiento es en realidad solo una pequeña parte de un proceso largo, aunque los primeros prototipos fueron lanzados en febrero de 2018

Aún no hay definido un modelo de negocio, no sabemos cuánto costará este acceso, ni que zonas serán las beneficiadas, solo sabemos que nada es gratis, por lo que no podemos esperar Internet gratis para todo el planeta, porque eso no existe. Mientras tanto, la empresa Telesat ya anunció hace tiempo una constelación más pequeña, de 117 satélites, y planea ofrecer un servicio inicial en 2021.