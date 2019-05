Estos son los 5 smartphones más potentes según AnTuTu

AnTuTu es definida como la herramienta principal para medir la potencia de un smartphone. Los puntajes y valoraciones emitidas en dicha plataforma son respetados en el medio y es por ello que mencionaremos a quienes figuran como los 5 móviles con mejor rendimiento del mercado en la actualidad. Y sí, ¡claro que hay sorpresas de por medio!

Ni creas que terminales de gama alta como el P30 Pro (que reluce la mejor cámara con todas estas características), están en este listado, así que lo más probable es que te impresiones de ver algunos móviles en el listado que verás a continuación. Estos son los principales del ranking.

Samsung Galaxy S10+ y Samsung Galaxy S10, en la quinta casilla

Seguro esperabas que los hermanos de apellido Samsung iban a posicionarse entre los primeros 3 lugares, pero lo cierto es que se han quedado en la quinta posición. La puntuación de ambos es de 359.936 y 358.726 puntos respectivamente. El Exynos 9820 junto a 8 GB de RAM en el S10 Plus es un gran aliado en la velocidad y potencia y en nuestra review podrás validarlo.

IQOO Monster vivo, con el cuarto lugar, ¿lo habías escuchado?

Se trata de un móvil gamer de la submarca de Vivo que bien se ha dado a conocer, entre otras cosas, por su potencia en las pruebas de rendimiento. Según AnTuTu, promedia 363.360 puntos que lo dejan meterse entre los 5 mejores de todo el mercado. ¿Sabrá aprovechar esté trampolín?

Meizu 16s, un chino entre el top 3

370.306 puntos son suficientes para que el Meizu 16S esté escoltando el top 3. Y no es para menos, pues se trata de un dispositivo con Snapdragon 855, RAM de 6 u 8 GB y almacenamiento de 128 o 256 GB.

Xiaomi Black Shark 2, los gamers lo disfrutan mucho más

12 GB de RAM y un motor Snapdragon 855 de Qualcomm (acompañadas de todas estas especificaciones) permiten que el Black Shark 2 de Xiaomi obtenga 371.837 puntos en las pruebas de AnTuTu. Poco más de 1.000 puntos hacen que el dispositivo para gamers sobresalga del resto y se posicione como uno de los más potentes durante todo el 2019.

Xiaomi Mi 9 (edición transparente) y Xiaomi Mi 9, la Apple china domina el sector

Ahora sí, el plato fuerte. El Xiaomi Mi 9 transparente y el Mi 9 comparten el primer lugar tras obtener 373715 y 373511 puntos respectivamente. No solo la cámara y el diseño es parte esencial en el smartphone, pues el chip y la memoria RAM no se quedan atrás y hacen que el último tope de gama de la gente de Xiaomi sea el próximo rival a vencer. No obstante, la pregunta es, ¿podrá hacerlo hasta los últimos meses de 2019?